“Non farei mai…”: Donnarumma, che frecciata da Tonali

Il mediano del Milan Tonali ha manifestato la volontà di diventare una bandiera rossonera: vuole una carriera diversa rispetto a Donnarumma

Sandro Tonali ha le idee piuttosto chiare sul suo futuro al Milan. Il giovane centrocampista è un tifoso rossonero fin da tenera età e per questo motivo ha un solo obiettivo in testa: diventare una bandiera della formazione milanista. Il calciatore ex Brescia si sta ritagliando uno spazio importante nello schieramento tattico di Stefano Pioli. Il centrocampista è cresciuto molto rispetto alla passata stagione e ora vuole prendersi definitivamente il Milan.

Milan, Tonali non vuole fare come Donnarumma: “Ho fatto sacrifici per essere qui, voglio diventare una bandiera”

Il centrocampista classe 2000 ha parlato prima del derby con il ‘Corriere della Sera’ e con il ‘Corriere dello Sport’. Il suo avvio di stagione è stato molto positivo. Approfittando anche dei problemi fisici di Kessié e Bennacer, Sandro Tonali si è assestato nel centrocampo rossonero. Interpellato riguardo al futuro ha mostrato la sua fede milanista: “Se dovesse arrivare un’offerta della Premier per me, farei di tutto per restare. Non commetterei l’errore di andare via perché so quanti sacrifici ho fatto per vestire questa maglia. Sicuramente è difficile, specie nel calcio di oggi, ma il mio sogno è quello di diventare una bandiera del Milan. Per restare qui a lungo devi essere un grande calciatore sotto ogni punto di vista, in campo, a casa e in ogni sfera. Questo però è l’obiettivo che mi sono dato e voglio fare di tutto per raggiungerlo”.

Tonali ha poi commentato pure altri temi: “Non era facile immaginarsi a +7 dall’Inter campione d’Italia a questo punto del campionato. Noi siamo partiti con lo stesso ritmo di un anno fa perché ormai siamo una squadra collaudata grazie al lavoro di Pioli. Finora è stato un Milan da 9. In Europa abbiamo fatto delle buone prestazioni ma una serie di motivi ci hanno impedito di fare punti. Ognuno di noi crede di poter vincere lo Scudetto. Se dovesse arrivare potrei fare un tatuaggio per ricordarlo perché è qualcosa a cui resterò legato per sempre, come alla mia famiglia e al mio cane”.