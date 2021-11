Mourinho, tifosi furiosi: “Bollitinho, manca poco all’esonero!”

Roma, dopo l’ennesima sconfitta, scoppia tutta la rabbia del tifo giallorosso: sul banco degli imputati anche José Mourinho

Cinque punti nelle ultime sette partite, senza contare le magre figure che ha raccolto in Europa, nel doppio confronto contro il Bodo/Glimt. La Roma è in profonda crisi. E nonostante gli episodi arbitrali avuti contro, la formazione giallorossa continua a zoppica e cade anche a Venezia, contro i neopromossi di mister Paolo Zanetti.

Dopo gli attacchi ai direttori di gara e alla squadra, adesso, il tifo giallorosso ha messo nel mirino anche José Mourinho. Il super-tecnico portoghese è sul banco degli imputati, alla pari degli altri ‘accusati’ per questo inizio di stagione mediocre della Roma. Inizio di stagione che, fino alla sconfitta di Verona, aveva fatto presagire un altro potenziale.

Gli ultimi 6 anni di carriera di Mourinho: – Chelsea: risoluzione consensuale a dicembre 2015

– ManU: esonero a dicembre 2018

– Tottenham: esonero ad aprile 2021

– Roma: ⏰#Bollitinho — * (@memethegoat) November 7, 2021

“Bollitinho, manca poco all’esonero”: i social non risparmiano Mourinho

Scoppia implacabile, dunque, la rabbia dei supporters giallorossi: tra appellativi e tweet al veleno, il web romanista non risparmia José Mourinho, già al centro delle critiche e degli sfottò delle tifoserie avversarie. Il tecnico portoghese sta tanto sbraitando contro la propria dirigenza per una rosa non ritenuta all’altezza, ma è chiamato a sterzare quanto prima per evitare l’ennesimo esonero della sua recente carriera. E la sosta di novembre servirà proprio per cementare il gruppo e rilanciare il progetto Roma, nella speranza dei capitolini di non dover lanciare all’aria la stagione, già in pieno autunno.