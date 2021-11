“Non sono all’altezza”: Juventus, ennesima frecciata di Adani

Lele Adani pizzica ancora una volta la Juventus. Il commentatore sportivo analizza il momento della squadra di Allegri in diretta su Twitch.

La Juventus di Massimiliano Allegri vince contro la Fiorentina grazie ad una rete di Cuadrado. La prestazione dei bianconeri, però, non sembra aver convinto i tifosi e gli addetti ai lavori che nutrono ancora seri dubbi sul futuro dei bianconeri in campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Adani, frecciata alla Juventus

L’ultima critica, in ordine cronologico, è arrivata da Lele Adani. Il commentatore sportivo, intervenuto ai microfoni della BoboTv su Twitch, ha commentato il periodo della squadra di Max Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Dybala: sta per arrivare il rinnovo di un altro top player

Ecco quanto dichiarato: “Io spero ancora che la Juventus possa migliorare perché è la comunità più grande di Italia. Spero ancora che possa ispirare i propri tifosi col suo gioco. Oggi il gioco della Juve non è all’altezza della grandezza della storia del club”. Poi prosegue: “Non può bastare una vittoria per 1-0 al 91′ con un tiro deviato. Chi dice che la Juventus non ha una rosa forte deve guardare le partite di Champions League. I bianconero sono gli unici ad aver vinto tutte le partite insieme a Bayern Monaco, Ajax e Liverpool“.