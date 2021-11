Ghali contro Salvini: tensione in tribuna a San Siro

Attimi di tensione durante il derby. Sugli spalti dello Stadio Meazza un diverbio acceso tra il senatore Matteo Salvini ed il rapper Ghali.

Tensione sugli spalti del Meazza durante il derby. Eh no, stavolta c’entra poco la fede calcistica, anche perchè parliamo di tifosi che in teoria stanno dalla stessa parte, almeno sotto il punto di vista dei colori della maglia. No, deve esserci qualcos’altro alla base della litigio avvenuto in tribuna tra il rapper Ghali e Matteo Salvini.

I due, infatti, sono stati ripresi mentre erano impegnati in un litigio a distanza. Animi vistosamente accesi, soprattutto da parte del rapper classe ’93 che ha sbracciato contro il senatore della Lega in maniera vistosa. Tutti girati per assistere ad una scena davvero molto particolare, a pochi passi da Paolo Maldini.

Una scena che ha sorpreso, ma che da un lato trova radici anche nel passato. I due, infatti, già in passato si sono punzecchiati, ed addirittura l’artista milanese aveva dedicato proprio un brano di attacco proprio all’ex Ministro dell’Interno. La risposta di Salvini? “La sua musica mi piace”.

Ghali contro Salvini: lite in tribuna ma il motivo è ignoto

Qualsiasi cosa sia successa tra i due, come detto, è poco probabile che possa esserci un’attinenza col mondo del calcio. In fondo Ghali e Salvini condividono la stessa fede, sono entrambi tifosi del Milan. Qualcosa accaduto in campo? Non si sa. Anche sui social gli utenti si domandano cosa potrebbe essere successo.

Imperversa, però, l’ironia che si Twitter contraddistingue praticamente la maggior parte dei commenti al video pubblicato da ‘Welcome to Favelas‘ dove si vede chiaramente il bisticcio tra i due. Salvini, ad un certo punto, alza anche la braccia in segno di esultanza, anche se nemmeno questo gesto è particolarmente chiaro. Forse nelle prossime ore verrà sciolto il dubbio.