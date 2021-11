Italia, Mancini in emergenza totale: ko Barella, altri due in forse

Venerdì l’Italia si giocherà la qualificazione al Mondiale contro la Svizzera, ma ci sono tanti azzurri con dei problemi fisici.

Con il Derby della Maddonina di ieri sera tra Milan ed Inter, terminato con il risultato di 1-1, si è conclusa la dodicesima giornata di campionato. Nelle posizioni di vertice non è cambiato nulla, visto che anche il Napoli ha pareggiato in casa 1-1 contro il Verona di Simeone e Tudor.

L’Atalanta ha scavalcato la Roma ed ha occupato il quarto posto. Adesso la concentrazione di tutti, sia dei tifosi che degli addetti ai lavori, si sposta verso Italia-Svizzera. Il match di venerdì sera è fondamentale per ottenere la qualificazione al prossimo Mondiale, visto che le due squadre sono appaiate al primo posto nel girone C.

Italia, in dubbio ben sei giocatori per il match contro la Svizzera

La gara di andata in Svizzera è terminata 0-0. Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, gli azzurri non arrivano al meglio alla gara contro gli elvetici. Ci sono vari giocatori di Mancini che hanno riscontrato dei problemi fisici durante l’ultimo weekend. Barella è stato sostituito durante il Derby per un problema al flessore della coscia destra.

Tra i giocatori con qualche acciacco ci sono anche Zaniolo e Pellegrini, che potrebbero essere rispediti a casa a causa delle loro condizioni. Mancini dovrebbe avere a disposizione anche Bonucci e Chiellini, anche se non hanno giocato la sfida tra la Juve e la Fiorentina. Bisogna valutare anche le condizioni di Bastoni, uscito anche lui durante il Derby per un problema all’adduttore.