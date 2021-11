Juventus, Vlahovic pista complicata: spunta la giovane alternativa

La Juventus vuole rinforzare il proprio reparto offensivo. Il primo obiettivo è Vlahovic, ma c’è anche l’interesse per Darwin Nunez.

Prima della pausa per le nazionali, la Juventus ha ripreso la corsa in campionato grazie alla vittoria arrivata nei minuti di recupero contro la Fiorentina di Italiano grazie alla rete siglata da Cuadrado. I bianconeri sono rimasti in scia dell‘Atalanta, che occupa il quarto posto in classifica con quattro punti di vantaggio.

La squadra di Allegri ha portato a casa i tre punti contro i viola, ma è stata molto aiutata dall’espulsione di Milenkovic al 73′. La gara contro la Fiorentina ha mostrato di nuovo le carenze strutturali della Juventus. La società piemontese è consapevole di dover intervenire al più presto in sede di calciomercato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Secondo quanto raccolto dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, la Juventus sta seguendo un altro attaccante oltre a Vlahovic. L’attaccante serbo è il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo bianconero, ma è pronto anche il piano B. L’altro calciatore monitorato dalla ‘Vecchia Signora’ è Darwin Nunez del Benfica.

LEGGI ANCHE >>> Italia, Mancini in emergenza totale: ko Barella, altri due in forse

L’attaccante uruguaiano è stato osservato durante il match tra il club lusitano e il Bayer Monaco. Nunez, comprato da Rui Costa dall’Almeria, ha giocato tre partite in questa stagione, dove ha segnato ben otto reti. Si sa che il Benfica è una bottega cara, ma la Juventus ci proverà se non dovesse arrivare Vlahovic.