Inter, Marotta punzecchiato su Insigne: arriva l’annuncio in diretta

Beppe Marotta a Radio Anch’io Sport ha parlato sia del Derby di ieri che la possibilità di vedere Insigne in nerazzurro.

Il Derby tra Milan ed Inter è terminato con il risulato di 1-1. I nerazzurri sono passati in vantaggio con il rigore siglato da Calhanoglu, ma la squadra di Pioli ha pareggiato dopo cinque minuti grazie all’autogol di de Vrij. Con questo pareggio il distacco tra le due squadre è rimasto invariato, ovvero di sette punti.

L’Inter ha fatto di più la gara e può rammaricarsi per il rigore sbagliato da Lautaro, ma negli ultimi venti minuti il Milan ha colpito un palo con Saelemaekers. Beppe Marotta ha parlato della gara di ieri sera ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’: “Derby? E’ stato un bellissimo spot per il calcio italiano, è stata una bellissima partita”.

Inter, Marotta: “Insigne? Siamo concentrati sul gruppo che abbiamo”

Il dirigente ha parlato anche di mercato: “Se siamo interessati ad Insigne? Siamo concentrati sui giocatori che abbiamo in rosa, dove in molti sono campioni d’Italia. Il team sta rispettando le nostre aspettative. A gennaio non credo che faremo qualche cambiamento, pensiamo a giugno e sugli investimenti per il futuro”.

Marotta è poi ritornato sul campionato: “E’ un momento interlocutorio. Solo al termine del girone di andata si potrà fare un primo bilancio. Milan? E’ cresciuto con Pioli e recita un ruolo primario nella lotta per lo Scudetto. Siamo rammaricati per non aver vinto ieri, ma non ci siamo riusciti anche per il merito dei nostri avversari“.