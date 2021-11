Manchester United, i reali premiano il gesto dell’attaccante

L’attaccante del Manchester United Rashford è stato premiato dai Reali inglesi per i grandi gesti di beneficienza compiuti nel recente passato

Il principe William e Kate Middleton hanno premiato Marcus Rashford. L’attaccante del Manchester United ha ottenuto il MBE, quinto grado dell’Ordine dell’Impero Britannico. Davanti a questo riconoscimento soltanto quello di Cavaliere (o Dama), di Gran Croce, il Cavaliere (o Dama) Comandante, il Commendatore e l’Ufficiale. Tutti titoli che vengono assegnati per “gli eccezionali risultati o servizio alla comunità”. Proprio questi ultimi hanno consentito a Rashford di essere ricevuto dal duca e dalla duchessa di Cambridge.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inghilterra, Rashford premiato da William e Kate: l’attaccante del Manchester United diventa ‘MBE’

Marcus Rashford si è reso protagonista di alcune azioni lodevoli e che gli hanno permesso il conseguimento dell’MBE, ‘Member of the Order of the British Empire’. “Congratulazioni Marcus Rashford. Continua il lavoro che stai facendo per i bambini in difficoltà presenti nel Regno Unito”, ha detto il principe William nel corso della cerimonia di riconoscimento dell’onorificenza.

Durante la pandemia, infatti, ha sviluppato una campagna per combattere la povertà alimentare infantile, favorendo la fornitura di pasti gratuiti ai bambini vulnerabili. Ha convinto quindi anche il Premier inglese Boris Johnson. Sono stati raccolti così 3 milioni di pasti per persone vulnerabili in tutto il Regno Unito. Diversi altri comunque i gesti che hanno contribuito a guadagnarsi l’importante riconoscimento

LEGGI ANCHE >>> Brutte notizie per il campione: “Vogliono rinnovare il sudamericano”

La stagione sportiva dell’attaccante inglese non è cominciata invece nel migliore dei modi con un infortunio alla spalla che ne ha pregiudicato i primi mesi. L’attaccante del Manchester United è rientrato nell’ultimo mese, firmando due reti in quattro partite di campionato. Per i ‘Red Devils’ il suo recupero si preannuncia importante pure all’interno del campione di gioco nel quale il classe 1998 è riconosciuto come un campione. Nello sport, così come nella vita e lontano dai riflettori.