“Inzaghi dice stupidaggini”: Dzeko, il vice CT sbotta in conferenza

Il vice CT della Bosnia, Elvir Rahimic, non ci sta e contrasta la richiesta di Inzaghi su Dzeko in conferenza stampa.

Edin Dzeko, nonostante qualche problema fisico, è stato convocato regolarmente dalla Bosnia e non lascerà il ritiro della Nazionale. I bosniaci, infatti, saranno impegnati sabato 13 novembre contro la Finlandia e martedì 16 novembre contro l’Ucraina.

L’attaccante nerazzurro ha accusato, però, durante la sfida del derby contro il Milan di qualche giorno fa, un risentimento muscolare (per cui sono comunque state scongiurate lesioni) e Simone Inzaghi, e con lui tutta l’Inter, si è subito mostrato preoccupato dalla sua situazione. Tanto da ‘sperare’ che potesse rientrare in anticipo e non affaticarsi ulteriormente con gli impegni per le qualificazioni ai Mondiali.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bosnia, vice CT critico su Inzaghi: “Se Dzeko sta bene giocherà”

Il vice CT della Bosnia, Elvir Rahimic, ha parlato in conferenza stampa della possibile partecipazione in campo dell’attaccante per i match che attendono la Nazionale, ‘attaccando’ l’allenatore nerazzurro: “Per quanto riguarda l’infortunio di Edin Dzeko, speriamo che sia pronto. Le parole di Simone Inzaghi? Le abbiamo lette. Lui vorrebbe che non rischiassimo il giocatore in queste due gare. Ma sono stupidaggini. Se Dzeko sarà pronto, di sicuro giocherà. Per ora c’è ancora la possibilità che giochi”.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, novità VAR: ci sarà un ex arbitro al fianco dei club, è ufficiale

Rahimic ha poi proseguito in conferenza, affermando che per Dzeko: “La ripresa sta andando alla grande e crediamo che possa giocare. Gli altri giocatori lavorano al massimo. La cosa più importante è che siano pronti e l’atmosfera è di alto livello. Lavoriamo ogni giorno per preparare al meglio la squadra in vista delle prossime partite”.