Serie A, novità VAR: ci sarà un ex arbitro al fianco dei club, è ufficiale

Arriva il comunicato ufficiale da parte della FIGC: è stata presa la decisione di affiancare Danilo Giannoccaro alle società di Serie A.

Pochi minuti fa, la FIGC ha emanato un comunicato ufficiale, poi diffuso anche tramite il proprio profilo ‘Twitter’. Con questa nota, l’organo ha voluto informare della decisione presa in merito all’idea di affiancare un ex arbitro ai club di Serie A, così da dare informazioni aggiuntive e fare anche formazione in merito al regolamento del campionato e al protocollo del VAR. Si creerà, in tal modo, tramite la figura di Danilo Giannoccaro, un punto di collegamento tra le società e la classe arbitrale.

Gravina nomina Giannoccaro coordinatore delle relazioni tra la CAN e i club di Serie A e Bhttps://t.co/JaU6lqrOT4#FIGC pic.twitter.com/vEoDvuJWzN — FIGC (@FIGC) November 10, 2021

FIGC, comunicata la scelta di affiancare un ex arbitro ai club di Serie A

La FIGC, tramite un comunicato ufficiale, ha dichiarato: “Danilo Giannoccaro è il nuovo coordinatore delle relazioni tra la CAN (ndr. Commissione Arbitri Nazionale) e i club di Serie A e B. È stato nominato oggi, dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, con l’intento di fare informazione e formazione sul regolamento e sul protocollo VAR. Nonché per fungere da raccordo tra gli arbitri e le società“.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si è perciò così espresso sulla decisione presa: “L’esperienza positiva vissuta nella scorsa stagione ci ha convinti della necessità di intensificare il dialogo, l’informazione e la formazione con i club. Conosco Danilo da diversi anni e ritengo che abbia le qualità e le caratteristiche per contribuire alla proficua relazione tra gli arbitri e i dirigenti delle nostre società. Investire nella formazione tecnica e regolamentare rappresenta un elemento fondamentale per contribuire all’armonia e allo sviluppo del calcio di vertice”