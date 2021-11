Italia, ennesima tegola dopo Immobile: Mancini nei guai

Per l’Italia emergono novità che di sicuro non aiutano Mancini in vista dei prossimi impegni della nazionale. In queste ore è spuntata un’altra assenza

L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare i prossimi due match, cruciali per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. Gli azzurri al momento sono primi nel girone insieme alla Svizzera, ma sarà importante dimostrare quanto la sua squadra abbia messo alle spalle il momento tentennante vissuto durante le ultime soste.

Gli azzurri si apprestano, dunque, ad affrontare proprio la Svizzera nella serata di venerdì e poi l’Irlanda del Nord appena tre giorni dopo. Vincere tutte e due le partite significherebbe dare un segnale significativo al girone ma anche alle altre avversarie. Le difficoltà per Mancini, però, stanno aumentando giorno dopo giorno.

Italia, caos infortuni: out anche Chiellini

In questi giorni stanno venendo a galla diversi forfait, giocatori che non saranno a disposizione e che lo stesso commissario tecnico dovrà sostituire, mettendo in campo la situazione migliore. Già in questi giorni sono emerse le assenze pesanti di Barella, Bastoni e Bonucci, elementi chiave del mosaico di Mancini, oltre al forfait nelle ultime ore di Ciro Immobile che ha lasciato il ritiro.

Ma nelle ultime ore è giunta un altra notizia che di sicuro non farà piacere il ct: anche Giorgio Chiellini, infatti, non sarà disponibile per i prossimi due match. Insieme a Bonucci, l’assenza del difensore della Juventus è una tegola pesante per Mancini. Da capire, ora, come l’allenatore andrà a rimodulare la difesa dell’Italia.