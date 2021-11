Pallone d’Oro, il ct gela Messi e Lewandowski: “Lo vince lui”

Pungolato sulla corsa al Pallone d’Oro, il ct della Francia Didier Deschamps ha promosso la candidatura del suo attaccante Karim Benzema

Il countdown per la consegna del Pallone d’Oro a distanza di due anni dall’ultima volta, causa la soppressione del 2020 a causa del Covid, è giunta alla fine. Fra 20 giorni si conoscerà il nome del vincitore. In conferenza stampa, il ct della Francia Didier Deschamps, incalzato dalle domande dei giornalisti ha lanciato il suo endorsement in favore di Karim Benzema, stella dei ‘Blue’ e del Real Madrid.

Francia, Deschamps tira la volata al suo attaccante: “Auguro a Karim Benzema di vincere il Pallone d’Oro”

Dal ritiro della nazionale, il ct francese ha parlato anche dell’assegnazione del Pallone d’Oro 2021. Didier Deschamps ha prima di tutto attirato l’attenzione sul prossimo match di qualificazione Mondiale che attende la Francia contro il Kazakistan, dopodiché ha anche allargato il discorso sulla nomina del calciatore che si aggiudicherà l’ambito riconoscimento. “Benzema è un candidato autorevole per la vittoria del premio. Glielo auguro per tutto ciò che ha fatto per noi e anche per quello che ha fatto con il Real Madrid“.

Un modo anche per caricare Benzema in vista della partita che può chiudere il discorso qualificazione per i ‘Blue’, che conduce il suo girone con 12 punti.

Benzema, già autore di 16 reti in questa stagione tra club e nazionale tuttavia si sta confermando nell’élite del calcio internazionale. La sua classe è tornata a brillare pure nella nazionale transalpina dallo scorso mese di giugno dopo un purgatorio durato sei anni.

Il calciatore francese è uno dei principali indiziati per la vittoria finale. Insieme a lui pure Messi e Lewandowski, più defilato appare invece l’italiano Jorginho che può contare però dalla sua di due importanti trofei ottenuti: Europeo e Champions League.

Benzema nella passata stagione ha chiuso invece a mani vuote poiché il Real Madrid non è riuscito a lasciare il segno. L’attaccante tuttavia si è distinto confermandosi come uno dei numeri 9 più completi del mondo.