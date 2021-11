“E’ una pedina strategica per noi”: Inter, l’annuncio verso il rinnovo

L’amministratore delegato dell’Inter, Alessandro Antonello, ha rilasciato dichiarazioni sul futuro di Brozovic e sul rinnovo del suo contratto.

Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’. Oltre a parlare, più in generale, del momento storico che la società sta vivendo e dei programmi che il club ha per il futuro, l’ad ha detto la sua anche sul rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. “Il nostro progetto continua con impegno a lungo termine, al di là dei rumors tutta la dirigenza sta lavorando sul medio-lungo termine”, ha riferito con sicurezza Antonello.

Inter, Antonello sul rinnovo di Brozovic: “È fondamentale per la squadra”

Ad Antonello, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’ su ‘Radio 24’, è stata dunque rivolta anche una domanda piuttosto specifica. Sembrerebbe essere trapelata, infatti, qualche difficoltà per trovare un accordo per il rinnovo di contratto tra Brozovic e l’Inter. L’ad nerazzurro ha, a tal proposito, affermato: “Il rapporto coi giocatori è ottimo, ricordiamoci anche i risultati portati dalla squadra con la finale di Europa League e la vittoria dello scudetto“.

“Dobbiamo riconoscerlo – ha proseguito Antonello – e le performance sportive che devono essere adeguatamente retribuite. Ma è normale che la pandemia ha portato a delle riflessioni, poi ci sono dei contratti da rispettare ed è giusto sedersi al tavolo con le parti in causa per trovare un accordo. Brozovic è un giocatore fondamentale per la squadra, è una pedina strategica per noi“.