Juve, Allegri sorride a metà: un rientro importante e le novità su Chiellini

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha ritrovato Moise Kean mentre dovrà ancora attendere per riavere Giorgio Chiellini

La vittoria contro la Fiorentina ha riportato il sorriso a Massimiliano Allegri che contro i viola ha ritrovato i tre punti dopo tre gare di Serie A consecutive senza successi. I bianconeri tuttavia devono imprimere un passo differente al proprio cammino se vogliono raggiungere quantomeno un posto in Champions League. Il quarto posto, dopo le prime dodici giornate di campionato, è distante quattro lunghezze. Discorso differente invece per la Champions League, dove la Juventus è stata una delle prime a raggiungere gli ottavi di finale. Nel percorso verso posizioni più confortevoli saranno fondamentali le condizioni fisiche del gruppo bianconero che oggi ha registrato una novità positiva.

Juventus, Allegri ritrova Moise Kean ma per Chiellini bisognerà ancora attendere: tempi di recupero indefiniti

L’attaccante classe 2000 Moise Kean è tornato in gruppo durante l’allenamento di questa mattina. Alla Continassa, l’ex Everton e Psg ha svolto tutto il lavoro con il resto dei compagni. Una piacevole notizia per Massimiliano Allegri che potrà contare su un’opzione in più per il suo attacco. Anche il recupero di Mattia De Sciglio sta proseguendo in maniera spedita. Il terzino salterà la sfida con la Lazio ma può puntare ad arrivare al confronto di Champions con il Chelsea. Chiellini però è l’incognita principale.

Il capitano della Juventus è rientrato a Torino dopo aver risposto alla convocazione della Nazionale ma essere stato costretto a lasciare Coverciano a causa dell’infortunio. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un’infiammazione della giunzione muscolo-tendinea del tendine d’Achille della gamba sinistra. Il problema, ha spiegato ‘La Gazzetta dello Sport’, lo costringerà a rimanere fuori per un periodo di tempo indefinito. Lo staff della Juventus continuerà a monitorarlo giorno per giorno.

Il difensore bianconero è rimasto in panchina tre volte su quattro in Champions League, giocando soltanto nel match contro il Chelsea. Anche in campionato, Allegri lo ha lasciato riposare nei confronti interni con Empoli e Sassuolo mentre ha saltato la trasferta di La Spezia per febbre e l’incontro con la Fiorentina. Il problema al tendine d’Achille pregiudicherà pure la sua presenza nella sfida chiave tra Italia e Svizzera per la qualificazione al prossimo Mondiale.