“Lo hanno chiuso in…”: Luis Alberto, l’incredibile gesto di Sarri e Lotito

Il fantasista spagnolo Luis Alberto ha avuto un confronto con Sarri e Lotito prima del match infrasettimanale tra la Lazio e la Fiorentina

Patto di ferro tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri per non perdere Luis Alberto. ‘Il Messaggero’ nell’edizione di oggi ha rivelato un retroscena importante riguardo il rapporto con lo spagnolo. Tutto si è verificato tra il match con l’Hellas Verona e quello contro la Fiorentina. Da quel momento, il calciatore ha ritrovato il terreno di gioco da titolare e la Lazio ha raccolto tre risultati utili consecutivi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, retroscena Luis Alberto: faccia a faccia con Lotito e Sarri prima del match con la Fiorentina

Il numero dieci spagnolo rappresenta un valore molto importante per la Lazio e di questo è consapevole anche il presidente Claudio Lotito che ha dovuto chiudere un occhio in passato davanti a qualche uscita pubblica di Luis Alberto, in maniera particolare quella inerente stipendi e aereo che è divampata su Twitch. Rispetto alla gestione Simone Inzaghi però questa volta la società biancoceleste ha deciso di cambiare modus operandi, alternando bastone e carota. D’accordo anche Maurizio Sarri che ha partecipato all’incontro avvenuto nel chiuso di una stanza durante il ritiro successivo alla brutta sconfitta per 4-1 dei biancocelesti contro l’Hellas Verona dello scorso 24 ottobre. Come rivelato da ‘Il Messaggero’, Luis Alberto è stato tenuto a rapporto dal presidente e dall’allenatore ed è poi sceso in campo da titolare contro la Fiorentina, tre giorni più tardi, nel turno infrasettimanale. Il cammino della Lazio passa anche attraverso la magia dello spagnolo, tornato a brillare soprattutto con la Salernitana, affondata definitivamente con un suo tocco da biliardo dall’interno dell’area di rigore.

LEGGI ANCHE >>> “Fabian ha litigato con Luis Enrique”: clamoroso dalla Spagna

La Lazio è consapevole di non poter arrivare allo scontro frontale con il suo uomo di maggiore talento, che ha inoltre una quotazione che si aggira sui 40 milioni di euro. In questa stagione, Luis Alberto è sceso in campo fino a questo momento in 16 occasioni mettendo a referto 2 gol e 4 assist.