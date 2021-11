“Fabian ha litigato con Luis Enrique”: clamoroso dalla Spagna

“Fabian Ruiz ha litigato con Luis Enrique, non tornerà tra i convocati”, così Joaquin Maroto su As spiega l’esclusione del centrocampista del Napoli.

Dopo l’Europeo Fabian Ruiz è sparito dai radar della Nazionale spagnola. Luis Enrique sembra un po’ snobbare il nostro campionato, stavolta almeno Brahim Diaz, però, ce l’ha fatta ad entrare nel gruppo.

La Spagna nelle gare contro Grecia e Svezia si gioca le ultime chances di conquistare il primo posto nel girone e andare al Mondiale senza passare per i rischiosi play-off.

Fabian Ruiz non potrà combattere con la Roja per evitare questo fallimento, sembra che abbia litigato con Luis Enrique all’Europeo, torneo in cui sicuramente ha giocato poco e non ha brillato.

Fabian è tra i migliori del Napoli ma non basta per Luis Enrique

Neanche lo straordinario rendimento di Fabian da regista del Napoli, con il supporto di Anguissa, è bastato per convincere Luis Enrique.

Fabian Ruiz ha già inciso in questa stagione più di quanto ha fatto nell’intera scorsa annata, quando ha realizzato quattro gol e un assist.

Il centrocampista ex Betis primeggia nelle classifiche relative all’intensità, colpisce la centralità nel gioco degli azzurri. In Serie A nessuno nel suo ruolo partecipa al possesso palla più di lui e viaggia con un’ottima percentuale in termini di precisione (il 93%).

Sta giocando da profilo completo che sa far tutto: ha alzato il numero dei contrasti in ogni gara, sa giocare con velocità di palleggio più alta, portarla quando è necessaria, oltre alle indubbie qualità sul tiro dalla distanza.

In campionato Fabian Ruiz ha inciso in partite complicate, sbloccando il risultato contro Genoa e Bologna, segnando la rete del momentaneo 0-2 contro la Sampdoria, una marcatura pesante perchè indirizzò la partita prima dell’intervallo.

Tutto ciò non basta a Luis Enrique anche se il cammino di Fabian in generale tra Under 21 e nazionale maggiore è positivo, con 15 presenze, 1 gol e 5 assist.