“Ora sono in Asia”: Wanda e Icardi, nuovo colpo di scena

Wanda Nara e Mauro Icardi sono a Dubai per ritrovare l’armonia di coppia: le ultime storie dei due su Instagram non lasciano spazio a dubbi

Mauro Icardi e Wanda Nara. Wanda Nara e Mauro Icardi, ci risiamo. La cronaca rosa è puntata in questo momento quasi esclusivamente sulle turbolenze attraversate dalla lunga storia d’amore tra i due, nata inizialmente in maniera clandestina quando l’attuale agente del calciatore era sposata con Maxi Lopez.

Mauro e Wanda hanno scritto un altro capitolo della loro relazione. Ovviamente lo hanno fatto scegliendo i social, come d’abitudine. La coppia, prima scoppiata, poi di nuovo salda, poi ancora divisa, appare adesso nuovamente compatta e intenzionata a fare fronte comune per restare unita. Ha scelto Dubai, pertanto, come soggiorno per ritrovare l’armonia al termine di un periodo turbolento.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Icardi e Nara a Dubai: il “lunch-time” dell’attaccante conferma il tentativo della coppia di ritrovare l’armonia

I due sono partiti alla volta di Dubai approfittando della pausa degli impegni calcistici di Mauro Icardi con il Psg per via della parentesi dedicata alle nazionali.

La prima a far trapelare la notizia è stata Wanda Nara che nella giornata di ieri ha postato un video a bordo di un aereo privato mostrando la destinazione del viaggio. Poi successivamente, anche una foto dell’hotel scelto dai due.

Poco fa è arrivata anche la storia dell’attaccante argentino che ai suoi follower ha mostrato una nuova storia: “lunch-time”, recita il testo che accompagna lo scatto.

L’ultimo atto di una vera e propria telenovela a puntate in cui Wanda Nara prima è andata su tutte le furie per il presunto tradimento di Icardi con l’attrice argentina Eugenia “China” Suarez, poi rassicurata da quest’ultima sulla mancata consumazione dell’atto sessuale (che secondo alcune rivelazioni provenienti dall’Argentina sarebbe stato dovuto a un “incidente tecnico” capitato ad Icardi). I due, ad un passo dalla separazione, cercano adesso l’armonia per ripartire.

LEGGI ANCHE >>> “In attacco giocherà…”: Mancini scopre le carte dell’Italia

Sempre più testimoniale invece è la presenza di Icardi al Psg. Il calciatore argentino, sbarcato in Francia a settembre del 2019, gioca con il contagocce. Sono soltanto tre i gol firmati in questa stagione dal numero nove parigino, quasi mai scelto come titolare dal connazionale Mauricio Pochettino.