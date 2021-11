“In attacco giocherà…”: Mancini scopre le carte dell’Italia

L’Italia di Mancini domani sera giocherà la partita decisiva per la qualificazione Mondiale: il ct ha caricato Belotti in conferenza stampa

Il match dell’anno. Non è stato definito in maniera diversa il confronto di domani alle 20.45 contro la Svizzera. E non potrebbe essere diversamente per l’Italia che nei novanta minuti di Roma si giocherà una fetta consistente della qualificazione al Mondiale. Roberto Mancini è pienamente consapevole dell’importanza rivestito dall’appuntamento di Roma tra le due squadre che si sono affrontate già a settembre (0-0 il risultato finale) e che si sono incrociate pure nella fase a gironi dell’Europeo in cui ha vinto l’Italia per 3-0 con la doppietta di Locatelli e il gol di Immobile. Quest’ultimo sarà l’assente eccellente. I dubbi principali dunque riguardano l’attacco. Mancini, in proposito, ha risposto nella conferenza stampa della vigilia.

Italia, Mancini carica Belotti: “Può giocare, non ha i novanta minuti ma può segnare prima”

Il commissario tecnico Azzurro si ritroverà a dover fare i conti con alcune defezioni. Il suo atteggiamento tuttavia rimane positivo. La sua esperienza è utile a comprendere cosa dovrà evitare il gruppo: “Non dobbiamo avere ansia perché in gare come quella con la Svizzera avvertire queste sensazioni non è un fattore positivo. Dobbiamo restare concentrati e divertirci in campo. I ragazzi sono motivati e stanno bene. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento. Da qui al Mondiale possiamo diventare ancora più forti. La Svizzera verrà a Roma per giocarsi la sua partita. Belotti può giocare titolare. Fisicamente non è al 100% e magari non avrà i 90 minuti ma può fare gol nei primi 60-65″.

Il confronto di domani sera all’Olimpico di Roma è destinato a stabilire le gerarchie al comando del gruppo C dove ormai ogni gioco fa riferimento ad Italia e Svizzera. Una delle due otterrà il pass diretto per il Mondiale, l’altra sarà costretta a passare attraverso il playoff. Una doppia sfida che gli azzurri intendono evitare vista come è andata quattro anni fa contro la Svezia. Nell’ultimo turno, poi, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord (5 punti) mentre la Svizzera incontrerà la Bulgaria (8 punti). L’ultima giornata si giocherà lunedì sera.