“Eriksen ha deciso, ma l’Inter…”: importanti aggiornamenti sul danese

Il centrocampista danese Christian Eriksen ha iniziato la riatletizzazione per avvicinarsi al rientro in campo: futuro in Olanda o Danimarca?

La carriera di Christian Eiriksen si è fermata improvvisamente nel match contro la Finlandia valida per l’Europeo. Il centrocampista danese ha vissuto momento terribili ma adesso vuole dimenticare quella brutta pagina della sua vita. Non ha nessuna intenzione di lasciare il calcio in quel modo e per questo motivo è al lavoro perché vuole tornare e si è posto un obiettivo.

Inter, Christian Eriksen ha cominciato la riatletizzazione in patria: futuro in Olanda o in Danimarca?

Dopo il periodo trascorso a Milano, nella sua casa in zona Brera, spiega La Gazzetta dello Sport, il danese è adesso ad Odense, per proseguire il suo recupero insieme agli specialisti danesi. Il suo futuro da calciatore molto probabilmente non sarà in Italia sebbene non è completamente da escludere qualora il defibrillatore che gli è stato impiantato dovesse essere eliminato.

Gli esami ai quali si è sottoposto successivamente hanno dato esito negativo, non vi sono stati problemi che hanno dato una spiegazione a quanto gli sia successo. Per questo motivo si procede con estrema cautela.

In Danimarca, Eriksen ha iniziato un leggero programma di riatletizzazione per non restare fermo completamente da un punto di vista fisico.

All’inizio del 2022, in maniera molto graduale, il calciatore dell’Inter potrà aumentare gradualmente i carichi di lavoro. Tutto ciò dovrà avvenire sotto lo sguardo dell’Inter che intanto sta ricevendo l’indennizzo della Fifa per la copertura del suo stipendio.

La società nerazzurra e il calciatore si siederanno a tavolino per discutere il futuro. Il calciatore potrebbe tornare a giocare in Olanda o in Danimarca. ‘La Gazzetta dello Sport’ fa le ipotesi Ajax e Odense. Eriksen al momento si gode la sua risalita con l’intenzione di rispettare la promessa fatto al mondo dopo l’arresto cardiaco avuto in campo, quella di volersi rialzare.

Il contratto del calciatore con l’Inter ha scadenza 30 giugno 2024. Difficile però immaginarlo ancora in nerazzurro se la sua carriera dovesse riprendere. Da quando è arrivato in Italia fino al momento in cui si è fermato, Eriksen ha indossato la maglia interista in 60 occasioni siglando pure 8 reti.