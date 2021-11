“Si sapeva!”: la protesta dei tifosi sul rigore di Jorginho

Altro errore dal dischetto per Jorginho durante Italia-Svizzera. E molti tifosi criticano la scelta di Mancini di fargli battere i rigori.

Sembra ormai essere una maledizione quella di Jorginho dagli undici metri. Il centrocampista del Chelsea ha infatti fallito il terzo penalty consecutivo con la maglia della nazionale. Dopo il penalty sbagliato in finale contro l’Inghilterra e quello a Settembre contro la Svizzera, proprio contro gli elvetici è arrivato un nuovo errore questa sera.

Come all’andata la mancata trasformazione bloccò gli azzurri sul pari, anche oggi il suo errore dagli undici metri cosa all’Italia due punti. Comprensibilmente i tifosi italiani non sembrano averla presa bene, non capendo oltretutto l’insistenza del CT Mancini nel mandare ancora sul dischetto il centrocampista ex Napoli.

Il termometro dei social è tutt’altro che indulgente. Molti tifosi infatti sono subito corsi su Twitter ad esternare il loro disappunto, tanto che l’hashtag Jorginho è subito entrato in trending topic.

Era ovvio che Jorginho l'avrebbe sbagliato.

Scelta assolutamente assurda.

Far tirare il rigore fondamentale a chi ha sbagliato gli ultimi due. #ITASVI — okapi™ 🇮🇹 (@ilciccio67) November 12, 2021

Il problema di #Jorginho è che #Sommer all'andata gli ha smascherato il trucco del saltellino davanti a tutto il mondo, quindi ora deve tirare rigori "normali" e non ne è capace.#ItaliaSvizzera — Giuseppe Mele (@Gius1992) November 12, 2021

Io a Jorginho gli voglio bene e non mi va di dargli addosso, solo mi pare ovvio che per i rigori ormai abbia una specie di blocco psicologico quindi vista l'importanza della partita magari ma proprio magari sarebbe stato il caso di farlo tirare a qualcun altro? #ItaliaSvizzera — Wisteria03-Adam Groff Stan Account (@Wisteria0303) November 12, 2021

Il tenore dei commenti sui social varia da chi da la colpa al “blocco psicologico” di Jorginho e alla sua incapacità di trovare nuove soluzioni dagli undici metri, fino a chi invece incolpa Mancini e la sua mancata decisione di cambiare rigorista.

I tweet esteri invece si concentrano più sulla corsa al Pallone d’Oro. Con alcuni che si spingono fino a ritenere, anche un po’ esageratamente, che un giocatore che fallisce tre rigori consecutivi, tra cui uno in finale di Europeo, non possa essere un serio candidato al prestigioso premio.