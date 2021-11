“Donnarumma dà la carica”: il PSG lo ha scelto per lo spot

Gianluigi Donnarumma è sempre più protagonista nel club parigino. Il Psg lo ‘usa’ come attore insieme a Lionel Messi.

Dopo una fase iniziale di ambientamento Gianluigi Donnarumma è ormai a pieno titolo una delle principali stelle del Psg. L’estremo difensore risulta sicuramente tra i migliori acquisti del club parigino e la società ha dato un ulteriore prova di voler puntare sul calciatore.

Gaussin, uno dei partner più importanti del club francese, ha voluto Donnarumma come volto ed attore nel video per la presentazione del nuovo H2 Racing Truck, il suo primo camion elettrico a zero emissioni. Nel video, insieme al portiere italiano, ci sono Ander Herrera, Georginio Wijnaldum e la stella argentina Lionel Messi.

Psg e Donnarumma, il nuovo sponsor presenta il suo ‘gioiello’

Il Ceo del noto sponsor Christophe Gausslin ha presentato il suo gioiello ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul progetto della società:

”Con il lancio del primo camion elettrico ad idrogeno alla Dakar, Gaussin intende dimostrare l’affidabilità e le prestazioni della sua gamma stradale a idrogeno in un ambiente abbastanza complicato. Sono disponibili nuove tecnologie basate su energie rinnovabili, e dovrebbero contribuire ad accelerare il processo verso la transizione energetica. Per il Gruppo e i suoi partner, questo progetto rappresenta una conquista tecnologica e il frutto di anni di lavoro ed esperienza nella mobilità a zero emissioni”.