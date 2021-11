“Il PSG vuole già silurarlo”: scenario clamoroso per i parigini

Sergio Ramos non ha ancora giocato un minuto con la maglia del Psg e l’esordio rischia di non esserci mai: il motivo

Mai una presenza, Sergio Ramos ha solo raccolto dubbi e domande: perché non gioca? Il Psg ha investito una grossa cifra, in termini di ingaggio, per strapparlo alla concorrenza. Ma lo spagnolo non ha raccolto neppure un minuto in stagione, frenato da troppi problemi fisici. Ma potrebbero anche essere altri i motivi delle sue difficoltà a trovare spazio nella squadra di Pochettino. Dalla Spagna, intanto, arrivano notizie a sorpresa. Si parla di un possibile addio anticipato. Sarebbe clamoroso.

Psg, ultime su Sergio Ramos

I vari giornalisti intervenuti alla trasmissione ‘El Larguero’ hanno spiegato che l’ex Real Madrid potrebbe essere ‘silurato’ dal suo club per i continui problemi fisici ma anche e soprattutto per il suo lauto ingaggio che, forse, non è più sostenibile per la società francese.

Lo spagnolo ha firmato un contratto da sei milioni netti a stagione, ovvero un milione lordo a stagione: questo il suo peso economico sulle casse della società parigina. Anche per questo motivo, a quanto pare, si valuta l’addio anticipato. Un investimento sbagliato. Nonostante le qualità indubbie del calciatore.