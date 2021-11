Inter, trema Inzaghi: spunta l’infortunio in nazionale

Brutte notizie in arrivo per Simone Inzaghi. Spunta un infortunio per uno dei suoi giocatori sparsi in giro per gli impegni delle nazionali.

Non arrivano buone notizie in casa Inter dalle nazionali. La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare al rientro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Un match cruciale, soprattutto per capire se la compagine nerazzurra potrà concretamente rifarsi sotto già da adesso per i primi posti in classifica.

Chiaro che Inzaghi spera di poter contare su tutti i suoi effettivi, soprattutto considerando che il primo match dopo la sosta vedrà la sua squadra impegnata conto una diretta avversaria, non solo per un posto Champions ma potenzialmente anche per lo Scudetto. Arrivano, però, cattive notizie proprio dalle nazionali.

Inter, infortunio per De Vrij: trema Inzaghi

E cosi proprio dall’Olanda è arrivata nelle ultime ore una pessima notizia che ha colpito l’Inter. Ad essersi infortunato è De Vrij, uscito al 90′ della sfida della sua Olanda contro il Montenegro, terminata sul risultato di 2-2.

Un problema muscolare dovrebbe essere alla base del problema che ha costretto De Vrij ad uscire anzitempo dal campo, tra l’altro sostituito dallo juventino De Ligt. “Penso sia fuori discussione che De Vrij giochi martedì”, le parole di Loui Van Gaal rilasciate dopo il match ai microfoni di ‘NOS’.