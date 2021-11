La Juventus ha scelto chi sacrificare: addio a gennaio

Il calciomercato di gennaio potrebbe vedere la Juventus attiva sul fronte cessioni, con l’addio di un talento che Allegri non vede titolare.

Arrivato nell’estate del 2020 a Torino, considerato una stella per il presente e per il futuro dopo una splendida stagione con la maglia del Parma, Dejan Kulusevski potrebbe concludere la sua avventura alla Juventus dopo appena 18 mesi nel prossimo calciomercato di gennaio.

Questa almeno l’indiscrezione pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, che racconta di come la Vecchia Signora sarà impegnatissima con l’inizio del nuovo anno sul fronte delle cessioni. E tra i tanti nomi in partenza – Ramsey, Rabiot, uno tra McKennie e Bentancur – spunta anche quello di Kulusevski, 21enne costato oltre 40 milioni di euro e sbarcato a Vinovo con il titolo di “miglior giovane della Serie A 2019/2020”.

Se per Andrea Pirlo il giovane svedese di origini macedoni era imprescindibile – 47 presenze e 7 reti la scorsa stagione – con il ritorno di Allegri in panchina gli spazi per Kulusevski alla Juventus si sono ristretti sempre più. Ed è per questo motivo che il club arriverebbe a sacrificarlo, sempre a patto che arrivi – probabilmente dalla Premier League – l’offerta giusta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Kulusevski, divorzio già a gennaio?

A oggi Kulusevski considera ad essere considerato un prospetto di grande valore sia dalla Juventus che da molti top club europei. Ed è proprio per questo che una sua partenza a gennaio avrebbe senso, con i bianconeri che entrerebbero in possesso del denaro cash per tentare l’assalto a Vlahovic e il giocatore stesso che potrebbe trovare un club dove potersi esprimere meglio di quanto non stia facendo a Torino.

Nella Juventus, infatti, Kulusevski fatica a trovare spazio nel 4-4-2 di Allegri. Attaccante esterno, fatica sulla fascia – dove deve vedersela con Cuadrado – e anche come punta in appoggio a Dybala o Morata. La partenza stentata dei bianconeri inoltre non ha permesso ad Allegri di sperimentare troppo, ed è così che nella stagione attuale su 15 presenze soltanto in 2 occasioni lo svedese è partito titolare.

LEGGI ANCHE>>>“Non posso più giocare”: la disperazione di Dybala dopo l’infortunio

Insomma, il matrimonio tra la Juventus e Kulusevski potrebbe concludersi già a gennaio, dopo 18 mesi e nonostante fosse iniziato con le migliori intenzioni. Un peccato ma forse, tutto sommato, la migliore soluzione per club e giocatore.