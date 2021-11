Pallone d’Oro, Lippi controcorrente: “Lo merita lui…”

Marcello Lippi si è soffermato sul pareggio dell’Italia contro la Svizzera di ieri e sull’assegnazione del Pallone d’Oro.

Dopo il pareggio di ieri sera contro la Svizzera, l’Italia si giocherà la qualificazione lunedì prossimo contro l’Irlanda del Nord in trasferta. Gli azzurri devono assolutamente vincere con più gol di scarto per difendere i due gol di vantaggio nei confronti degli svizzeri nella differenza reti del girone.

Sta facendo molto discutere la scelta di far battere il rigore a Jorginho, nonostante i due errori precedenti con la Nazionale. Marcello Lippi, in occasione dell’inaugurazione del Marco Polo Center, centro sportivo polivalente di Viareggio ideato da lui e da suo figlio Davide, ha commentato così la gara dell‘Italia: “Succede pareggiare e sbagliare rigori decisivi. L’importante è essere forti mentalmente per superare la delusione”.

Lippi su Jorginho: “Merita il Pallone d’Oro, nonostante l’errore di ieri”

L’ex tecnico della Nazionale ha poi continuato: “Irlanda del Nord? Mancini sa cosa fare, visto che conosce benissimo il gruppo”. Lippi poi si è anche pronunciato sul Pallone d’Oro: “Jorginho? Ha sbagliato il rigore contro la Svizzera, ma merita comunque di vincere il Pallone d’Oro”.

Lippi ha concluso il suo intervento così: “Quando guidavo l’Italia, in Serie A c’era il 65% di giocatori italiani e solo il 35% di giocatori stranieri: adesso le cifre si sono invertite ed ora è molto più difficile convocare un calciatore pronto. Bisogna considerare anche che la maglia della Nazionale è molto pesante quando viene indossata…”.