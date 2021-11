Italia, a Belfast per conquistare il Mondiale e sfatare un tabù

Precedente inquietante: l’Italia mancò la qualificazione Mondiale a Belfast, Mancini torna in Irlanda del Nord per sfatare il tabù

L’Italia si ritrova a vivere qualche piccolo fantasma del recente passato ma anche uno molto più radicato nel tempo e risalente al 1958. La squadra di Roberto Mancini, ad una giornata dal termine del girone di qualificazione, non ha ancora conquistato il pass per il Mondiale in Qatar del 2022. Esiste un precedente poco rassicurante per la Nazionale.

Italia, a Belfast per sfatare un tabù: gli Azzurri di Foni mancarono il Mondiale contro l’Irlanda del Nord

Non è bastato l’impegno casalingo di Roma contro la Svizzera per blindare la pratica. Rimane il rammarico per il calcio di rigore fallito da Jorginho nel finale di gara. Tutto rinviato. A Belfast, contro l’Irlanda del Nord, l’Italia deve vincere per non avere più dubbi sulla propria partecipazione alla rassegna qatariota dopo aver saltato già quella di tre anni fa in Russia.

In realtà potrebbe essere necessario pure il punteggio perché a parità di punti (Italia e Svizzera hanno quindici punti ciascuno) sarà determinante la differenza gol (gli Azzurri partono da un vantaggio di due reti rispetto agli avversari).

Prima della mancata partecipazione del 2018, l’Italia aveva già vissuto una serata amara che negò la partecipazione al Mondiale nel 1958. In quel caso, si giocò a Belfast. Agli Azzurri era sufficiente per raggiungere la qualificazione. Nel girone che comprendeva pure il Portogallo, alla Nazionale del ct Foni bastava un pareggio per staccare la qualificazione. L’Italia invece fu battuta per 2-1. Un evento ricordato dalla storia come il disastro di Belfast, come ha avuto modo di ricordare anche ‘La Gazzetta dello Sport’.

Differente invece la storia del 2017 quando l’Italia arrivò seconda nel girone di qualificazione che comprendeva pure la Spagna. Nel playoff contro la Svezia, la squadra allenata da Giampiero Ventura è stata sconfitta per 1-0 a Solna. Il clima di fiducia non consentì poi agli Azzurri di rimontare a Milano perché l’Italia chiuse sullo 0-0 giocando una pessima partita.