“Purtroppo…”: l’amarezza di Mancini per il rigore di Jorginho

Roberto Mancini ha analizzato il pareggio dell’Italia di questa sera per 1-1 contro la Svizzera ai microfoni di RAI Sport.

Dopo il pareggio contro la Svizzera di questa sera per 1-1, il discorso qualificazione è rimandato a lunedì prossimo per l’Italia, che affronterà l’Irlanda del Nord in trasferta. Gli azzurrri hanno rimediato al gol iniziale di Widmer grazie a Di Lorenzo, ma poi hanno sbagliato un calcio di rigore con Jorginho nei minuti finali.

L’Italia è stata contratta nel primo tempo per poi fare la gara nella ripresa. Roberto Mancini ha commentato il pareggio dell‘Olimpico ai microfoni della ‘RAI’: “Siamo andati in sofferenza dopo il gol preso all’inizio. La ripresa l’abbiamo giocata bene, ma ci è mancato il gol del 2-1″.

Italia, Mancini: “Abbiamo un sbagliato un rigore all’andata e al ritorno”

Il CT ha poi commentato l’errore di Jorginho: “Abbiamo sbagliato un rigore sia all’andata che al ritorno. Sono cose che capitano, sarebbe stato meglio averli realizzati così avremmo chiuso la pratica qualificazione. Errore di Jorginho? E’ tra i rigoristi. Se la sentiva di tirare ed giusto che l’abbia calciato”.

Mancini ha poi concluso il suo intervento: “Qualificazione contro l’Irlanda del Nord? Sono fiducioso. Abbiamo il vantaggio di due reti e non è poco. Se facciamo tutti i gol che non abbiamo fatto stasera magari…Galeazzi? E’ stato un grande giornalista, una grande persona ed un grande amico”.