“Tra pochi giorni…”: Donnarumma affila le armi dopo il pareggio

Dopo il pareggio per 1-1 tra Italia e Svizzera, Donarumma ha commentato la gara dell’Olimpico ai microfoni della RAI.

L’Italia ha pareggiato questa sera 1-1 contro la Svizzera. Le due squadre rimangono a pari punti, 15, e lunedì si giocheranno la qualificazione rispettivamente contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria. Gli azzurri hanno due gol di vantaggio nella differenza reti e cercheranno di battere gli irlandesi con più gol possibili.

La squadra di Mancini, dopo aver ripreso il gol di Widmer grazie a Di Lorenzo, ha sbagliato un penalty con Jorginho al 90′, ma ha anche rischiato la beffa al 93′ per un errore di Donnarumma. Proprio il portiere del PSG ha analizzato la gara contro la Svizzera durante un’intervista a ‘RAI Sport’:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia, Donnarumma: “Siamo arrabbiati, ma tra pochi giorni c’è la partita contro l’Irlanda del Nord”

“Volevamo vincere davanti ai nostri tifosi. Dovevamo vincere contro l’Irlanda del Nord prima e dobbiamo farlo assolutamente dopo questa sera. Siamo arrabbiati, ma molto concentrati per la partita di lunedì sera. Tra pochi giorni abbiamo una gara fondamentale e dobbiamo recuperare per disputare un grandissimo match”.

LEGGI ANCHE >>> “Potevamo…”: Bonucci non ci sta e si sfoga a Rai Sport

Donnarumma ha poi concluso così: “L’Irlanda del Nord non subisce gol in casa? Sappiamo che sarà dura, però la giocheremo con l’aggressività giusta per vincere la partita. Jorginho? Sa che può succedere quando si battono i calci di rigore. Gli staremo vicini. Deve essere sereno e recuperare per la sfida contro l’Irlanda per cancellare tutto. Gara della Svizzera contro la Bulgaria? Dobbiamo pensare solo a noi”.