“Inter, arrivano a parametro zero”: il doppio colpo che fa ‘sperare’ Inzaghi

L’Inter ha dichiarato di non voler compiere operazioni di mercato a gennaio: gli occhi, però, restano puntati su due svincolati di lusso.

L’Inter, secondo quanto riferito dai vertici della società nei giorni scorsi, non avrebbe intenzione di compiere operazioni di mercato nella prossima sessione di gennaio. Secondo quanto riferito dall’edizione pubblicata questa mattina de ‘La Gazzetta dello Sport’, gli occhi nerazzurri resterebbero in ogni caso puntati su due ‘svincolati di lusso’. Da un lato c’è il nome del possibile sostituto di Handanovic per il futuro, ovvero André Onana, mentre dall’altro resta il nome di Lorenzo Insigne.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, occhi puntati sui colpi a parametro zero: Onana e Insigne sulla lista

Sia il contratto di André Onana, con l’Ajax, sia quello di Lorenzo Insigne, con il Napoli, scadranno il 30 giugno 2022. Il capitano dei partenopei sembra essere ormai in rottura definitiva con la propria società, specie dopo quella che sembrerebbe essere stata l’ultima proposta di rinnovo (con una cifra di circa 3.5 milioni di euro più 1.5 di bonus). Con il portiere dell’Ajax, invece, l’Inter avrebbe in realtà preso accordi già da tempo, per assicurarsi che l’estremo difensore approdi tra le fila nerazzurre.

LEGGI ANCHE >>> “Per l’Italia è stato un miracolo…”, ecco la verità che ‘sorprende’ Mancini

I due nomi, quindi, diventano veri e propri ‘svincolati di lusso’, che l’ad del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, non vorrebbe lasciarsi sfuggire. L’intenzione, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, da parte dello stesso Marotta, sarebbe proprio quella di riuscire a strappare a qualsiasi concorrenza le qualità del numero 24 del Napoli, club con cui potrebbe appunto non esserci alla fine dei giochi nessun accordo per il rinnovo. Sia Insigne sia Onana potrebbero, così, diventare due ottimi colpi di mercato a parametro zero.