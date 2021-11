“Rischia di non farcela…”, Allegri incrocia le dita per un big della Juventus

Brutte notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri: il big rischia di non farcela in tempo per la ripresa, oggi le prime indicazioni

Lazio, Chelsea e poi Atalanta: sarà una ripresa di fuoco, quella della Juventus di Massimiliano Allegri. Con la vittoria in extremis contro la Fiorentina, i bianconeri si sono rilanciati dopo i passi falsi dello scorso ottobre, nella speranza di riagganciare quanto prima il treno per le zone alte di classifica.

La strada per ritrovare la miglior forma, però, resta ancora lunga. E ci si mettono anche gli infortuni a disturbare il cammino della Vecchia Signora. Una grana che sta perseguitando la Juventus, che tiene nuovamente le dita incrociate per le condizioni di Paulo Dybala, uscito malconcio dall’ultimo match in Nazionale, tra la sua Argentina e l’Uruguay.

Juventus, ansia per Dybala: oggi l’argentino verrà valutato dallo staff medico albiceleste

Grande apprensione, dunque, in casa Juventus per il polpaccio dell’ex Palermo. Come riporta l’edizione odierna de ‘Il Corriere di Torino’, Dybala ha accusato un sovraccarico muscolare al soleo della gamba sinistra e le sue condizioni verranno valutate nell’arco della giornata. Sia dallo staff medico dell’Argentina, sia (a distanza) da quello bianconero.

Il timore albiceleste è che la ‘Joya’ non rientri in tempo per la super-sfida di martedì notte contro il Brasile, con il CT Scaloni che attende di capirne di più entro il pomeriggio. La sensazione è che Dybala possa quantomeno essere a disposizione dell’Argentina, anche se la sua presenza resta a forte rischio. Intanto, la Juventus non può che incrociare le dita e trattenere il fiato, in vista della ripresa tra campionato e Champions League.