“Il giorno è vicino”: arbitri, Rocchi annuncia un cambiamento storico

La grande svolta per gli arbitri. Un cambiamento storico, annunciato dal designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi.

Il mondo degli arbitri è pronto ad un’altra, importante svolta. Non soltanto una, per la verità. Con l’avvento del Var, non si sono spente le polemiche attorno alle direzioni arbitrali e cosi si continuano a studiare nuovi sistemi che possano aumentare le performance dei direttori di gara, magari anche supportando il senso di fiducia da parte dei tifosi.

Insomma, solo il Var non basta. Lo ha capito l’AIA, ed anche il designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, che ne ha parlato anche oggi nel corso di un’intervista ai microfoni di Radio Rai. Tanti i temi affrontati e le questioni ancora aperte, tra le quali c’è proprio il Var: “L’arbitro deve tornare al centro del progetto, nonostante ci sia la tecnologia. Il VAR è uno strumento favoloso ma solo se l’arbitro arbitra in maniera convincente e coerente. Deve esserci equilibrio, altrimenti il VAR diventa un nemico”, le parole di Rocchi.

Arbitri, l’annuncio di Rocchi sulla svolta storica

La ricerca dell’equilibrio, ma anche della fiducia. Sono queste le parole chiave sulle quali verteranno le prossime decisioni relative agli arbitri. Due aspetti non da poco, per i quali andranno prese delle misure ben precise, per evitare che proprio il supporto tecnologico diventi un aspetto negativo più che positivo.

Ed allora ecco la svolta, annunciata dallo stesso Rocchi. La possibilità di ascoltare quelli che sono i dialoghi tra arbitro e Var, un qualcosa che accade già nel, rugby e che potrebbe trovare luce anche nel calcio italiano: “Il giorno in cui avverrà è molto vicino. Non c’è nessun segreto e molto spesso lo riascoltiamo anche noi per valutare e studiare cosa succede”, ha spiegato il designatore. “Presto ascolteremo tutto tutti, per togliere anche i dubbi sull’onestà intellettuale degli arbitri”, ha poi concluso Rocchi. Insomma, una svolta epocale.