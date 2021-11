Pallone d’Oro, l’annuncio sul vincitore fa esplodere gli arabi: “Dov’è la coerenza?”

Secondo i media portoghesi il Pallone d’Oro 2021 sarebbe stato assegnato a Messi. Una scelta che non è affatto condivisa dal mondo arabo.

Ad appena due settimane dall’annuncio del vincitore del Pallone d’Oro 2021, edizione numero 65 del prestigioso premio ideato da France Football per premiare il miglior calciatore al mondo, un annuncio scuote il mondo del calcio: il vincitore di quest’anno sarebbe stato già individuato, si tratterebbe di Lionel Messi.

Una notizia, quella riportata dal canale televisivo portoghese RTP, che potrebbe sembrare non del tutto sorprendente. Messi ha vinto il Pallone d’Oro in ben 6 occasioni, e potrebbe essere comunque considerato un candidato credibile dopo aver vinto la Copa America andata in scena in estate in Brasile.

Poco prima di lasciare clamorosamente il Barcellona per trasferirsi al PSG, infatti, la Pulce ha trascinato l’Argentina alla vittoria del primo trofeo internazionale dopo ben 28 anni di attesa, distinguendosi in tutte le gare esclusa la finale. Una performance sufficiente per meritare il Pallone d’Oro 2021?

Il Pallone d’Oro 2021 a Messi? “Un errore”

Non secondo la nota giornalista libanese Liliane Tannoury. Nota per avere intervistato campioni come Cristiano Ronaldo, Robin Van Persie, Gerard Piqué, Xavi e molti altri, esperta di Premier League inglese, in un articolo apparso su ArabNews la Tannoury si esprime in modo molto critico sul possibile trionfo di Messi nel Pallone d’Oro 2021.

Per lei, infatti, la vittoria della Copa America non può bastare per giustificare un premio che prende in considerazione il rendimento di un calciatore nell’arco dell’intero anno solare. In questo caso Messi ha parzialmente deluso a livello di club con Barcellona prima e PSG poi, brillando solo in estate con l’Argentina. Ma non riuscendo comunque ad essere protagonista in finale.

Se il criterio da prendere in considerazione dev’essere il rendimento complessivo e le vittorie conquistate, afferma la Tannoury, allora sia Jorginho che Robert Lewandowski sarebbero candidati più credibili. Se invece il Pallone d’Oro dovesse premiare semplicemente il più forte calciatore al mondo, allora per la giornalista non dovrebbero esserci dubbi. E il vincitore dovrebbe essere Mohamed Salah.

Pur reduce da un 3° posto in Premier League con il Liverpool e privo ovviamente della possibilità di brillare con l’Egitto, Salah al momento sarebbe per la Tannoury il miglior attaccante al mondo. Come del resto affermato recentemente dal suo allenatore Jurgen Klopp e confermato dalla tripletta nel 5-0 con cui i Reds hanno demolito il Manchester United recentemente.

Mohamed Salah dovrebbe vincere “un premio che merita ampiamente e da molto tempo”, secondo la giornalista. E assegnare il Pallone d’Oro 2021 a Messi rappresenterebbe una vera e propria mancanza di coerenza da parte della giuria eletta da France Football. Comunque andrà, certo non mancheranno discussioni in merito.