Roma, Mourinho vuole la svolta a centrocampo: il nome per cambiare tutto

Il centrocampo della Roma ha bisogno di una svolta. Ecco che spunta il nome in cima alla lista delle preferenze del club.

La Roma di Mourinho ha vissuto un avvio di stagione non particolarmente esaltante, considerando soprattutto la sconfitta in Conference League contro il Bodo Glimt e quella nel derby con la Lazio. Due risultati pesanti, soprattutto in termini di umore, che hanno infiammato la piazza che ha cominciato a mettere in dubbio anche il lavoro dell’allenatore portoghese.

Ecco perchè il club vuole agire, nel minor tempo possibile, nella speranza di regalare allo stesso Mourinho quel giocatore cardine in grado di dare una svolta alla stagione. Resta, ovviamente, ben inteso che il lavoro dell’allenatore dovrà dare risultati a prescindere dal mercato, ma c’è già un nome sul quale la Roma sarebbe pronta a puntare già a gennaio.

Roma, per il centrocampo ecco Grillitsch

E’ il centrocampo il reparto sul quale la Roma dovrà lavorare a gennaio. Mourinho ha bisogno di un elemento in grado di dare una svolta, dopo aver visto troppe partite dove proprio in mezzo al campo la squadra giallorossa ha dimostrato poca brillantezza ma soprattutto poco dinamismo.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, Zakaria sarebbe stato uno degli elementi messi in lista dalla dirigenza, ma pare che il giocatore sia interessato ad altri lidi. Ed ecco che conseguentemente, è arrivato un altro nome finito in cima alla lista: parliamo di Florian Grillitsch, centrocampista classe ’95 dell’Hoffenheim.

Elemento individuato come pedina ideale per dare un altro volto al centrocampo, Grillitsch ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club tedesco, ed ecco che la Roma sta pensando a lui anche per gennaio. Per evitare di perderlo a zero – si legge – l’Hoffenheim potrebbe decidere di cederlo anche per meno dei 15 milioni richiesti fino alla scorsa finestra di mercato.