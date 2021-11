Juve, scippo al Napoli e beffa per Sarri: pronto il colpo

La Juve prova il colpo ad effetto. Uno scippo nei confronti del Napoli, una beffe per la Lazio di Sarri. Ci sarebbero già stati contatti.

Quella del portiere è una questione molto delicata in casa Juventus. Dopo l’addio definitivo di Buffon, è Szczesny ad aver ereditato in via permanente il ruolo di portiere titolare anche se questo avvio di stagione non è stato particolarmente esaltante per l’estremo difensore polacco. Ecco perchè la questione si avvia verso una possibile soluzione alternativa.

La Juventus, infatti, si guarda attorno per capire quanto sia possibile inserire proprio in porta qualche altro elemento. Se non al posto di Szczesny, ma magari come alternativa valida al polacco ex Roma ed Arsenal.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juve prova a beffare la Lazio di Sarri

Anche in casa Lazio la questione portiere ha un importanza rilevante nel dibattito ambientale. Reina è sempre più “adulto”, Strakosha non dà garanzie sufficienti e a Sarri serve un elemento in grado di dare un salto di qualità alla porta biancoceleste. Serve un portiere di sicuro affidamento, e proprio questo potrebbe portare allo scontro con la Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Milan, ultimatum all’attaccante: Maldini pronto a tornare sul mercato

La Lazio, infatti, avrebbe messo nel mirino proprio David Ospina. Il colombiano ha avuto un rendimento importante in questo avvio di stagione con il Napoli, e cosi sarebbe finito anche nel mirino del club capitolino. Contratto in scadenza nel 2022, e Tare che proverebbe a mettere le firme già a giugno.

Ma ecco l’inconveniente. Secondo quanto riportato da elfutbolero.com’, infatti, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino Ospina. Non per gennaio, però. La Vecchia Signora, infatti, vorrebbe convincere il colombiano a non accettare la corte di Sarri, ma aspettare per arrivare a giugno a Torino.