Serie A, arrivano gli americani: è ufficiale l’acquisto del club

E’ arrivata in questi minuti l’ufficialità della cessione del Genoa di Preziosi al fondo americano 777Partners.

Prima della sosta delle nazionali, il Genoa ha pareggiato 2-2 in trasferta contro l’Empoli. Questo risultato è costata la panchina ligure a Ballardini, che è stato sostituto da Andrij Shevchenko. L’arrivo dell’ex giocatore del Milan ha subito risollevato l’intero ambiente rossoblù.

Shevchenko ha rilasciato queste dichiarazioni alla conferenza stampa di presentazione: “Sono qui per rimanere a lungo. L’obiettivo è la salvezza, ma per raggiungerlo dobbiamo muoverci bene sul mercato. E’ un’esperienza stimolante”. Per i tifosi del Grifone in queste ore è arrivata un’altra grossa novità.

Genoa, è ufficiale il cambio di proprietà tra Preziosi e il 777 Partners

Dopo varie settimane, è arrivata l’ufficialità della cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners. Nella giornata di oggi c’è stato il closing tanto atteso della trattativa. Preziosi lascia il club ligure dopo 18 anni di presidenza. Il tutto è stato fatto in uno studio notarile di Milano.

Gli ultimi anni della presidenza Preziosi sono stati contraddistinti da salvezze raggiunte alle ultime giornate di campionato, dal forsennato mercato e dalle continue critiche dei tifosi rossoblù. Con questa cessione salgono a 7 le squadre di Serie A con proprietà americane: sei degli Stati Uniti ed una del Canada.