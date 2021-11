Ronaldo, che disperazione per i playoff: gesto eloquente in diretta

Dopo la sconfitta di ieri contro la Serbia del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo ha mostrato tutta la sua rabbia.

Questa sera l’Italia giocherà contro l‘Irlanda del Nord l’ultima gara del girone C, valido per qualificarsi al prossimo Mondiale. Gli azzurri sono costretti a vincere con più gol di scarto possibili, visto che hanno solo due reti di vantaggio sulla Svizzera nella differenza reti generale.

Già ieri ci sono state delle gare, che hanno visto la qualificazioni al Mondiale di squadre come la Francia, Croazia, Belgio e Spagna. La vera sorpresa di ieri sera è arrivata dal gruppo del Portogallo: dove la Serbia si è qualificata per volare in Qatar l’anno prossimo, costringendo il team di Ronaldo a disputare il play-off del prossimo marzo.

Portogallo, Ronaldo arrabbiatissimo dopo la sconfitta con la Serbia

I lusitani hanno perso lo scontro diretto in casa contro la Serbia 1-2, grazie alla rete di Mitrovic al 90‘. Le due squadre avevano gli stessi punti ma al Portogallo bastava un pareggio per qualificarsi, visto che aveva una migliore differenza reti rispetto ai serbi. La squadra di Ronaldo era pure passata in vantaggio con Renato Sanches.

La Serbia poi è riuscita a ribaltare il risultato. A fine gara c’era tantissima amarezza tra i giocatori del Portogallo. Cristiano Ronaldo non ha nascosto tutta la sua rabbia per il risultato finale della gara. L’ex Juventus è stato inquadrato dalle telecamere mentre mostrava tutto il suo disappunto per la sconfitta.