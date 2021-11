Totti, firmato un biennale coi cinesi: dettagli e retroscena

L’Instagram Stories ripostata da Francesco Totti ha lasciato tanti punti interrogativi nei tifosi. Cosa significa quel “biennale in Cina”?

Nonostante si sia ritirato da diversi anni Francesco Totti è sempre un’icona per la Roma e per i tifosi giallorossi. Molti a Roma ancora non ci credono che la storica bandiera giallorossa abbia appeso gli scarpini al chiodo e che ormai il calcio giocato faccia parte del suo passato.

Nel frattempo Totti si è dedicato a tanti progetti commerciali, sia nel mondo del calcio sia in altri settori. Instaurando diverse collaborazioni in tutto il mondo. Proprio una di queste collaborazioni con un’agenzia di marketing sportivo ha destato la curiosità di tifosi e appassionati.

Tra le Instagram Stories dell’agenzia è infatti apparsa una di Totti in tenuta calcistica, immancabile 10 sulle spalle, accompagnato da una frase che ha fatto sorgere più di un dubbio: ““La Cina ha creduto in te! Sono fiero di aver contribuito a farti firmare questo biennale… Si parte!”

Totti torna a giocare? La spiegazione è semplice

La Stories, immediatamente condivisa da Totti sul suo profilo personale, ha dato adito ad immancabili speculazioni. Tra chi, anche ingenuamente, vedeva in quell’immagine un possibile ritorno dell’ex capitano della Roma e chi, cinicamente, fiutava la trovata commerciale.

Per quanto suggestiva, l’ipotesi di un ritorno di Totti in campo in Cina sembrerebbe una fantasia romantica di tifosi e appassionati di calcio. Molto probabilmente l’ex capitano della Roma sarà testimonial in estremo oriente per diverse aziende. Al massimo, e tutto sommato non sarebbe male come ipotesi, in Cina ci potrebbe scapparci qualche partitella tra vecchie glorie. Per la gioia di sponsor e tifosi.