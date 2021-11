Tegola in Serie A, che ‘sfiga’ al Fantacalcio: si ferma il titolare

Problemi per la Sampdoria in vista della sfida di Serie A prevista per domenica: probabile forfait di Yoshida per infortunio.

Si ferma, almeno momentaneamente, Maya Yoshida per la Sampdoria. Il titolare della Serie A, infatti, nell’ultima gara giocata con il Giappone, ha rimediato un problema al ginocchio sinistro. Ora dunque Roberto D’Aversa teme di dover rinunciare a un suo importante titolare in vista della sfida che ci sarà domenica 21 novembre alle ore 15:00 contro la Salernitana. Le condizioni del terzino saranno valutate meglio nella giornata di domani.

Serie A, si allunga la lista indisponibili: sarà probabilmente out anche Yoshida per la Sampdoria

Brutte notizie sia per D’Aversa sia per la Sampdoria tutta e nuova tegola in Serie A. Molti sono, infatti, gli infortuni rimediati negli impegni con le rispettive Nazionali da diversi giocatori appartenenti al campionato di massima serie italiano. Sembra che anche Yoshida, quindi, debba essere valutato nelle prossime ore dallo staff medico dei blucerchiati.

Il terzino della Samp ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro, impegnato in queste ultime ore con il Giappone. Saranno dunque da valutare, già a partire dalla giornata di domani, le sue condizioni fisiche in vista del match che la squadra di D’Aversa dovrà affrontare a Salerno domenica. Restano, inoltre, ancora ai box Prelec, Vieira e Damgaard.