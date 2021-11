Milan, Pioli sorride: l’Atletico perde il giocatore migliore

Dopo la Fiorentina, il Milan di Pioli giocherà contro l’Atletico Madrid. Gli spagnoli dovranno fare a meno di Griezmann.

Il Milan sabato sfiderà la Fiorentina di Italiano sabato al Franchi. I rossoneri cercheranno di approfittare dello scontro diretto di domenica tra Inter e Napoli. La squadra di Pioli ha vinto dieci gare e ne ha pareggiate due sulle prime dodici giornate in campionato.

Se in Serie A il cammino del Milan è quasi perfetto, in Champions la situazione è ben diversa. I rossoneri sono ultimi nel girone con un solo punto dopo le prime quattro giornate ed hanno pochissime possibilità di passare il turno. Le ultime speranze di qualificarsi il ‘Diavolo’ se le giocherà contro l’Atletico Madrid.

Milan, confermata la squalifica di due giornata di Griezmann

Gli uomini di Pioli hanno solo un risultato: vincere contro i ‘Colchoneros’ a Madrid e sperare che il Liverpool faccia il suo dovere contro il Porto. Per il Milan è arrivata una buona notizia in queste ore, ovvero la conferma, come quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, della squalifica di Griezmann.

Il calciatore francese è stato squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata contro il Liverpool nell’ultimo turno di Champions League giocato. Il Milan è impegnato anche sul fronte rinnovi: per quello di Pioli è tutto fatto, mentre si tratta ancora per quelli di Hernandez, Kessie, Bennacer e Leao.