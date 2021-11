Milan, già pronto il dopo Kessie: spunta il colpo a sorpresa per gennaio

Il Milan guarda in Francia per l’erede di Kessie. I rossoneri puntano Renato Sanches del Lille, ma devono fare i conti con la concorrenza.

Il futuro di Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan. Il centrocampista ivoriano continua a non voler abbassare le sue pretese circa il rinnovo e il Milan, comprensibilmente, inizia a guardarsi intorno per trovare un sostituto all’altezza.

Con la squadra che, dopo alcuni anni di mediocrità, è finalmente tornata ai livelli da Milan, la dirigenza non ha alcuna intenzione di ridimensionare. Ecco che quindi gli scout del Milan sono alla ricerca di un profilo di assoluto valore. Con un occhio però sempre al bilancio.

Un compromesso perfetto è rappresentato da Renato Sanches. Il portoghese del Lille ha il contratto in scadenza nel 2023 e non costa molto. Secondo Le10Sport i rossoneri avrebbero addirittura già presentato un’offerta per il giocatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Non solo Milan, su Renato Sanches anche sirene inglesi

Renato Sanches sembra essere rinato in Francia. Da giocatore smarrito, il classe ’97 al Lille ha trovato fiducia e continuità, tanto da aver vinto anche un titolo di Ligue 1 da protagonista. Naturale quindi che il suo nome sia molto gettonato.

LEGGI ANCHE >>> “Volete ancora far ca**re?”: Marchisio, che retroscena su Conte

Oltre al Milan infatti Sanches avrebbe attirato anche le attenzioni dell’Arsenal. I Gunners sono anche loro alla ricerca di un centrocampista dal costo non eccessivo, giovane ma con una discreta esperienza. Sanches sarebbe anche per loro al soluzione ideale. Non è quindi esclusa un’asta tra Milan e Arsenal per accaparrarsi le prestazioni del portoghese.