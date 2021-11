Delusione Dazn, Tim pronta a cambiare tutto: “Spesa eccessiva”

Gli investimenti di Tim sono giudicati eccessivi dal comitato dell’azienda: con Dazn si studiano altre strade per i diritti sulla Serie A

L’aggiudicazione del pacchetto della Serie A per il prossimo triennio sta facendo vivere mille tribolazioni a Dazn. Ora anche Tim è orientata a rivedere il contratto con il servizio a pagamento di video streaming online. Alla base di ciò una base di abbonati che non è cresciuto come ci si sarebbe aspettati, spiega il ‘Corriere della Sera’ in edicola questa mattina. Si parla di una forbice compresa tra 550 mila e 700 mila utenti iscritti al pacchetto calcio di Tim (cifre non ufficiali), un numero decisamente inferiore rispetto a quello auspicato dall’azienda inizialmente.

Tim insoddisfatta, vuole rivedere il contratto con Dazn: pesa il fenomeno della pirateria

Gli obiettivi di Tim prevedevano l’ingresso di 1.5-2 milioni di abbonati. Così però non è stato. Pesa anche il fenomeno della pirateria che rimane ancora abbastanza diffuso. Secondo alcune stime, scrive il ‘Corriere della Sera’ si calcola che almeno il 20% degli accessi al calcio in streaming avvenga attraverso profili piratati. Ciò avviene anche attraverso un fenomeno nuova: la vendita della password del secondo accesso tramite un altro device di moda su Telegram.

L’altro problema è la svolta culturale richiesta dalla fruizione del servizio attraverso rete fissa, non pienamente garantita da alcuni problemi infrastrutturali.

Per questi motivi, dunque, nasce la necessità di rivedere gli accordi con cui Tim e Dazn hanno acquisito i diritti della Serie A per il prossimo triennio.

Il gruppo telefonico aveva messo sul piatto circa un miliardo di euro in tre anni. Il Comitato controllo e rischi dell’azienda ora ha vagliato un dossier. Con le condizioni attuali, l’investimento supererebbe i 2 miliardi. Cifra considerata eccessiva visto la base degli abbonati. ​

La strada che potrebbe essere seguita è quella di una condivisione dei ricavi tra Dazn e Tim. Pesa per i conti dell’azienda telefonica che non ha potuto spingere su un’offerta bundle (calcio più connettività) visti i rilievi sulla concorrenza. La base abbonata di Sky, inoltre, secondo i dati di fine settembre, è calata di poco: scendendo da 2.58 a 2.48