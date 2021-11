Inter, pessime notizie dal Sudamerica: Inzaghi trema in vista del Napoli

L’Inter attende i sudamericani ad Appiano Gentile, dalle Nazionali non arrivano buone notizie: problema muscolare per Sanchez in Bolivia-Cile, contusione per Lautaro in Argentina-Brasile.

L’Argentina, con il pareggio per 0-0 contro il Brasile, ha conquistato la qualificazione al Mondiale in Qatar. Lautaro Martinez è uscito all’intervallo, al suo posto è subentrato l’altro interista Correa. Per il “Toro” non si tratterebbe nulla di grave, soltanto di una contusione alla gamba dovuta ad un paio di brutti falli subiti che può smaltire in vista della sfida contro il Napoli.

Oggi ci saranno i primi contatti tra lo staff medico dell’Inter e quello dell’Argentina, poi al rientro di Lautaro si verificheranno le sue condizioni.

Appare un po’ più serio, invece, lo stop di Alexis Sanchez che ha rimediato un problema muscolare e in Cile-Ecuador ha lasciato il campo al 36′. Dovrebbe trattarsi di una contrattura ma non si escludono problemi più seri.

Per completare il report di pessime notizie dal Sudamerica, in Cile-Ecuador è stato espulso Vidal. Mancano ancora quattro gare per le speranze del Cile che, dopo la sconfitta di ieri contro l’Ecuador, oggi sarebbe fuori dal Mondiale.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

L’Inter di Inzaghi ha già perso De Vrij, scalpita Ranocchia ma c’è anche un’altra soluzione

Inzaghi ha già pagato dazio nella sosta per le Nazionali. De Vrij ha rimediato un problema muscolare che lo fermerà per una decina di giorni, dovrà saltare le sfide contro il Napoli e lo Shakhtar Donetsk.

Per sostituirlo ci sono due ipotesi: Ranocchia al centro della difesa o spostare Bastoni in mezzo con l’inserimento di Dimarco sul centro-sinistra. C’è anche un’altra soluzione: Skriniar da centrale con D’Ambrosio sul centro-destra.

LEGGI ANCHE >>> “Volete ancora far ca**re?”: Marchisio, che retroscena su Conte

Bastoni ha saltato la trasferta di Belfast con l’Italia ma sembra pronto per rientrare contro il Napoli, così come Dzeko, assente in entrambe le gare della Bosnia ma in grado di ritrovare il campo contro il suo ex allenatore Spalletti.

Dzeko e Bastoni ieri hanno svolto lavoro personalizzato e dovrebbero rientrare in gruppo tra giovedì e venerdì. Inzaghi ora attende i sudamericani per fare il punto della situazione.