Milan, nessuno se lo aspettava: “Arriva il rinnovo a sorpresa”

In attesa di definire altre situazioni spinose il Milan è sempre più vicino a rinnovare il contratto con l’attaccante Zlatan Ibrahimovic.

Oltre a guardare interessanti profili per il futuro in casa Milan è la questione ‘rinnovi di contratto’ a tenere costantemente banco. Lo scorso anno i rossoneri sono rimasti scottati da Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu ed ora l’obiettivo è non commettere lo stesso errore.

Paolo Maldini e tutta la dirigenza rossonera lavora al rinnovo di Frank Kessie ed Alessio Romagnoli, le due situazioni più spinose all’interno del club. Oltre loro la società sembrerebbe molto interessata a prolungare il contratto del 40enne attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

Milan, le ultime sul rinnovo di Ibrahimovic

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il giocatore, rigenerato negli ultimi mesi, prolungherà per un altro anno con la società rossonera.

Ibra è molto considerato dalla società per il suo status ed è ormai uno dei leader principali dello spogliatoio. Quindi, ovviamente se le condizioni fisiche lo permetteranno, agli inizi del 2022 le parti si incontreranno e cercheranno di chiudere definitivamente l’accordo per il rinnovo fino a Giugno 2023.