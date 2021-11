“Sole calante su Donnarumma”: caos con Navas, il gesto estremo

Prosegue il momento no di Donnarumma al Paris Saint Germain, tra panchine e brutte prestazione. Futuro sempre più in bilico.

La ‘Gazzetta della Sport’, nell’edizione odierna, ha lanciato l’allarme: “L’affare l’ha fatto soltanto Mino Raiola?”. Dando uno sguardo ai dati e al rendimento in campo, pare proprio di sì. Perché Gianluigi Donnarumma, al Paris Saint Germain, continua a non trovarsi bene a causa del continuo ballottaggio con l’altro portiere a disposizione del tecnico Mauricio Pochettino, ovvero Keylor Navas.

Donnarumma, tensioni con Navas al PSG

Il portiere, come riportato dal quotidiano rosa, a breve prenderà una decisione definitiva in merito dando così fiducia soltanto ad uno dei due. Raiola, dal canto suo, è sicuro che la situazione si risolverà in favore del proprio assistito ma non è detto che andrà così. Anzi. Nel frattempo, per Donnarumma fin qui sono arrivate soltanto delusioni: appena 5 presenze in 13 partite di campionato, ennesima panchina nell’ultima gara contro il Bordeaux ed errori in campo (compreso quello con la maglia dell’Italia contro l’Irlanda del Nord).

Le tensioni con Navas, inevitablemente, sono già affiorate. L’ex Real Madrid, dal canto suo, aveva pensato addirittura di andarsene subito dopo lo sbarco di Donnarumma salvo poi restare per giocarsi le proprie carte. Ora a prendere in considerazione l’idea di lasciare la Francia è proprio il portiere azzurro, nominato miglior giocatore dell’Europeo: una scelta impensabile, fino a qualche giorno fa. Il Tottenham (che dirà addio a Hugo Lloris) ed il Newcastle lo seguono: si prospetta un estate bollente per Donnarumma.