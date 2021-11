“Il Milan sta spingendo, incontro con Mendes”: colpaccio rossonero

In vista della prossima stagione il Milan è a caccia di rinforzi per il centrocampo ed ha messo nel mirino Renato Sanches.

Nonostante sia in vetta al campionato il Milan e la sua dirigenza è costantemente al lavoro per migliorare la propria rosa. Una delle principali questioni da risolvere per Paolo Maldini è quella riguardo Frank Kessie ed il suo possibile sostituto in rosa.

Il centrocampista ivoriano è distante dal rinnovo e la dirigenza rossonera da tempo si guarda in giro per trovare un sostituto di pari qualità e che anzi esalti la squadra di Stefano Pioli.

Milan, nel mirino c’è Renato Sanches

La squadra rossonera sta trattando con il noto agente Jorge Mendes e dal suo parco giocatori potrebbe arrivare il sostituto dell’ivoriano. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira il Milan sta lavorando per il talentuoso portoghese Renato Sanches, giocatore del Lille che da tempo ambisce ad un top club europeo.

I rossoneri ne parleranno con Jorge Mendes prossimamente in quanto è previsto un incontro tra le parti per il rinnovo del contratto di Rafael Leao, altro calciatore in gestione Mendes, con il Milan che vuole prolungare il rinnovo dell’attaccante fino al 2026.