Milan, addio a costo zero scongiurato: rinnovo vicino

Il Milan sarebbe pronto a dire sì al rinnovo di Romagnoli dopo una riavvicinamento totale tra le parti. Occhio, però, al nuovo possibile scenario in vista dei gennaio e della prossima estate

Il Milan potrebbe blindare Romagnoli in vista delle prossime stagioni con un nuovo rinnovo contrattuale. Il difensore del Milan, in scadenza il prossimo giugno 2022 potrebbe dire sì alla nuova proposta di matrimonio dei rossoneri. Un accordo che potrebbe completarsi in maniera totale già nel corso delle prossime settimane.

Una fumata bianca che potrebbe arrivare solamente dopo alcune valutazioni. Su Romagnoli, come noto, è forte l’interesse della Juventus, ma anche di diversi top club inglesi. Il Milan potrebbe ascoltare anche nuove proposte d’acquisto già da gennaio.

Rinnovo Romagnoli, margini di apertura: scongiurato l’addio a costo zero

Il Milan potrebbe blindare Romagnoli per evitare di perdere il difensore a costo zero già dal prossimo giugno. Il difensore piace parecchio alla Juventus, ma la sensazione è che i bianconeri stiano valutando piste alternative al centrale rossonero. Il Milan potrebbe puntare ancora sull’ex Roma in chiave futura per dare continuità all’attuale reparto difensivo.

Come riportato anche da Fabrizio Romano, l’incontro con Raiola c’è stato. E sono attese novità già nel corso delle prossime settimane, parti decisamente più vicine rispetto agli ultimi mesi, ora trapela totale ottimismo sul possibile e immediato accordo tra Raiola e la società rossonera.