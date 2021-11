“Prendere Donnarumma? Che coraggio…”: Pochettino gela il portiere

L’allenatore del PSG Pochettino in un’intervista a L’Equipe fa capire di non avere ancora scelto il titolare tra Donnarumma e Navas.

Salutato non senza polemiche il Milan, che lo ha lanciato nel grande calcio e con cui si è affermato come uno dei migliori portieri in circolazione, vinti gli Europei da miglior giocatore della manifestazione, Gianluigi Donnarumma certo non si aspettava di trovare così tante difficoltà nell’imporsi al PSG.

Certo la concorrenza era forte e meritava rispetto. Keylor Navas, 34enne portiere costaricano, in carriera ha vinto 3 Champions League e 4 Coppe del Mondo per club ed è sempre stato considerato all’unanimità un estremo difensore di grande qualità. La sensazione però era che sarebbe stato messo in secondo piano con l’arrivo di Donnarumma, vero e proprio fuoriclasse e per di più certamente più futuribile.

Le cose non sono andate in questo modo: il tecnico del PSG Mauricio Pochettino ha alternato i due portieri che il club gli ha messo a disposizione e in una recente intervista concessa a L’Equipe ha lasciato intendere che l’alternanza tra i pali continuerà anche nel prossimo futuro.

Pochettino su Donnarumma-Navas: “Una scelta coraggiosa”

L’allenatore argentino infatti ha difeso la scelta di alternare i due estremi difensori senza stabilire chi sia il titolare e chi la riserva. Anche se certo avere delle gerarchie definite in un certo senso renderebbe tutto più semplice: “Mettere in competizione due giocatori di cui ho fiducia e che so che possono giocare titolari è una scelta coraggiosa, in questo momento non sarebbe giusto dare la priorità a uno dei due.”

Dopo avere aggiunto che non significa che una decisione prima o poi non verrà presa, Pochettino parla ancora di coraggio. Stavolta riferendosi al club: “Il PSG ha operato sul mercato in modo coraggioso, prendendo un portiere come Donnarumma pur avendo già in rosa Navas e Rico.”

Una scelta che il tecnico argentino lascia intendere la dica lunga sulla grande ambizione dei parigini. Due stelle per ruolo, perché no? “Nel momento in cui il club ha ritenuto che questa fosse la soluzione migliore, prendere il miglior giocatore di EURO 2020 pur avendo uno come Navas nel suo ruolo, non c’è stata alcuna discussione. Mi sono adattato.”