La mossa a sorpresa di Inzaghi contro il Napoli

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, pensa ad una mossa a sorpresa in vista della gara di domenica contro il Napoli a San Siro

Una mossa a sorpresa per esigenze e per volontà di stupire il proprio rivale. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, sta ancora riflettendo sulla formazione da schierare domenica a San Siro contro il Napoli. Tra dubbi, certezze e sicuri assenti (De Vrij, Sanchez), il tecnico dei nerazzurri non ha ancora chiara la coppia di attaccanti da opporre al Napoli.

Lautaro Martinez è tornato malconcio dagli impegni con le proprie Nazionali, ma sarà della gara. Non è incerta la sua presenza, sono arrivate rassicurazioni anche dall’Argentina. Il Toro al centro dell’attacco, dunque, per dimenticare il derby e per ritrovare il gol. Ma una domanda sorge spontanea: chi al suo fianco?

Inter, le scelte di Inzaghi

Il suo alleato di fiducia è Dzeko, ma non è certo di esserci il bosniaco. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa sapere che l’ex Roma non è al meglio perché reduce da un risentimento al flessore che lo ha tenuto fermo con la sua Nazionale. Per questo spunta l’ipotesi di una mossa a sorpresa: Correa. Tandem argentino contro il Napoli? Una possibilità.

Poche ore e lo scopriremo. Valutazioni in corso per Inzaghi che non ha ancora sciolto le riserve. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Dzeko. Ma Correa è una possibilità concreta.