Milan, il miglior colpo in attacco che Pioli potesse desiderare

Leao determinante in questa prima parte della stagione: il Milan intende premiarlo con un nuovo ingaggio. Accordo ad un passo.

Nei giorni scorsi è arrivata la stretta di mano con Simon Kjaer mentre a breve sarà il tecnico Stefano Pioli a rinnovare il proprio contratto. Poi, il Milan provvederà a blindare Rafael Leao. Il portoghese, in questa prima parte della stagione, ha dimostrato di essersi messo alle spalle il suo principale difetto (la discontinuità) rendendosi spesso determinante per la causa rossonera. Per lui, finora, 5 gol e 2 assist in 16 apparizioni complessive.

Milan, rinnovo in arrivo per Leao

Una maturazione che il club vuole premiare aumentando lo stipendio dell’attaccante che, stando alle indiscrezioni fin qui circolate, dovrebbe passare dagli 1.4 milioni attuali a quota 4 netti. La durata del contratto (in scadenza nel 2024) inoltre verrà estesa fino al 2026. I contatti tra Paolo Maldini e l’agente di Leao, Jorge Mendes, proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca a stretto giro di posta. In seguito, la dirigenza dovrà risolvere gli ultimi due dossier sulla scrivania: quelli riguardanti Alessio Romagnoli e Franck Kessie.

Del primo Maldini ne ha parlato ieri insieme al procuratore Mino Raiola, il quale non ha chiuso all’opportunità di far restare al Milan il proprio assistito. Resta, in ogni caso, da trovare l’accordo economico (si parla di una forte riduzione dell’ingaggio percepito). L’ivoriano, invece, ha rifiutato ogni proposta ricevuta e di recente sembrava aver trovato un’intesa con il Tottenham sulla base di 10 milioni all’anno. La trattativa non è stata confermata dai diretti interessati tuttavia l’esperienza a Milano di

sembra essere arrivata ai titoli di coda.