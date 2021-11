“Rinnovo o scambio con Belotti”: Milan, ribaltone esplosivo

Contatti in corso tra il Torino ed il Milan, che punta ad acquistare Belotti in estate. I rossoneri intenzionati a proporre Krunic in cambio.

Giochi ad incastri tra il Torino ed il Milan, che ha messo nel mirino Andrea Belotti. Il capitano granata, nei giorni scorsi, ha annunciato ufficialmente che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno ed attualmente si sta guardando intorno alla ricerca di una sfida. I tentativi di farlo restare messi in atto dal presidente Urbano Cairo, pronto a mettere sul piatto 3.5 milioni più vari bonus, si sono rivelati vani e così a fine stagione si arriverà all’inevitabile divorzio.

Milan, si punta Belotti: possibile scambio con Krunic

L’attaccante, già accostato in estate allo Zenit San Pietroburgo e alla Roma, è nel mirino pure dell’Inter e della Fiorentina che lo reputa un eccellente sostituto di Dusan Vlahovic. Per bruciare la concorrenza, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, i rossoneri potrebbero quindi decidere di offrire come parziale contropartita il cartellino di Rade Krunic.

Un giocatore che piace molto al tecnico del Torino Ivan Juric, che in più occasioni in passato aveva cercato di portare nelle proprie squadre. Pioli, dal canto suo, lo sta utilizzando molto (9 presenze tra Serie A e Champions League) e fino a quando lo avrà a disposizione continuerà a farlo. Belotti, però, rappresenta un’opzione di mercato intrigante ed il Milan ci sta pensando seriamente. Sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.